ООС: сепаратисты нарушили режим "тишины" семь раз

Бойцов ВСУ обстреливали из гранатометов, пулеметов и минометов. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток, 8 января, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Среди украинских бойцов потерь нет, сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов…В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

До этого Korrespondent.net писал, что в пятницу, 8 января, сепаратисты открыли огонь по бригаде ремонтников, собирающихся приступить к ремонту водопровода Горловка-Торецк.

Ранее мы сообщали о пяти обстрелах на Рождество на Донбассе. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка.



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