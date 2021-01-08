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В сети появились фото украинцев с Зеленским из Буковели

Комментариев: 4
Президент Украины отдыхает в Карпатах, катается на лыжах, выглядит довольным и на всех снимках улыбается.
Зеленский охотно селфится
Зеленский охотно селфится
Facebook/Алексей Петров

Украинцы в Буковеле фотографируются с катающимся на зимнем курорте на лыжах президентом Владимиром Зеленским и выкладывают кадры в сеть. Так, снимки появляются в Instagram и Facebook.

Известно, что Зеленский отдыхает в Карпатах, на горнолыжном курорте Буковель.

На фото глава государства позирует в черном горнолыжном костюме. На всех кадрах он улыбается.

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Напомним, Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен. Президент получил роялти от компаний Квартал 95 и Киностолица. Данные внесены в электронную декларацию 30 декабря.

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Теги: Украина, президент, фото, отдых, курорт, Буковель, Владимир Зеленский, селфи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fargjon    09.01.2021, 01:03
Оценка:  +1
fargjon
Походу Зеленский понял что ему пришел конец.
Вот и забил на все и начал отдыхать.
Чтоб этот отдых за решеткой не окончился
Придурок конченый.
Путин-Xyйло    08.01.2021, 21:01
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Выборочный локдаун. Зеля уедет и Буковель закроют.
Lkabigeft    08.01.2021, 22:55
Оценка:  +15
Lkabigeft
Не закроют, это же Бенина кормушка)))
Брюква_и_Клюква    08.01.2021, 20:41
Оценка:  +20
Брюква_и_Клюква
Украинцы любят фотографироваться с разными зверьками.
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