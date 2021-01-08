В сети появились фото украинцев с Зеленским из Буковели

Президент Украины отдыхает в Карпатах, катается на лыжах, выглядит довольным и на всех снимках улыбается.

Украинцы в Буковеле фотографируются с катающимся на зимнем курорте на лыжах президентом Владимиром Зеленским и выкладывают кадры в сеть. Так, снимки появляются в Instagram и Facebook.

Известно, что Зеленский отдыхает в Карпатах, на горнолыжном курорте Буковель.

На фото глава государства позирует в черном горнолыжном костюме. На всех кадрах он улыбается.

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Напомним, Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен. Президент получил роялти от компаний Квартал 95 и Киностолица. Данные внесены в электронную декларацию 30 декабря.

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