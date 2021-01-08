В сети появились фото украинцев с Зеленским из Буковели
Украинцы в Буковеле фотографируются с катающимся на зимнем курорте на лыжах президентом Владимиром Зеленским и выкладывают кадры в сеть. Так, снимки появляются в Instagram и Facebook.
Известно, что Зеленский отдыхает в Карпатах, на горнолыжном курорте Буковель.
На фото глава государства позирует в черном горнолыжном костюме. На всех кадрах он улыбается.
Cмотрите фотогалерею: В сети появились фото украинцев с Зеленским из Буковели
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Напомним, Зеленский задекларировал 4,5 миллиона гривен. Президент получил роялти от компаний Квартал 95 и Киностолица. Данные внесены в электронную декларацию 30 декабря.
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Вот и забил на все и начал отдыхать.
Чтоб этот отдых за решеткой не окончился
Придурок конченый.