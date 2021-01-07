В Каневе упала главная новогодняя елка

Праздничное дерево не устояло из-за сильных порывов ветра. Городской голова извинился за инцидент и добавил, что "выясняются обстоятельства".

В городе Канев Черкасской области в четверг, 7 января, упала главная городская новогодняя елка, установленная на Ярмарочной площади. Ее повалил сильный ветер, сообщил в Facebook мэр Канева Игорь Ренькас.

Происшествие случилось примерно в 22:30.

"Вчера 07.01.2021 сильными порывами ветра повреждена центральная елка города Канев... От сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства", - написал в соцсети городской голова.

Он добавил, что такое случилось в Каневе впервые.

Ренькас извинился за инцидент и выразил надежду, что это не испортит праздничного настроения горожанам.

Facebook/Ігор Ренькас

Напомним, что 2 января главная городская елка упала от городе Дунаевцы Хмельницкой области. Причина та же – сильный ветер.

А вот в Херсонской области главная елка сгорела. В гирлянде произошло короткое замыкание.



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