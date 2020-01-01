СБУ занялась тайным ввозом COVID-вакцины - СМИ

Группа лиц незаконно под прикрытием статуса нардепа якобы приобрела и ввезла контрабандой в страну вакцину Pfizer для украинских политиков и топ-чиновников. СБУ возбудила дело.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза в Украину из Израиля препарата под видом вакцины от коронавируса. Вакцина, якобы, предназначалась для украинских чиновников, пишет Суспильне со ссылкой на собственные источники в СБУ.

"Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и использовали ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - сообщает издание.

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что ряд политиков Украины, включая главу правительства Дениса Шмыгаля, якобы привились от коронавируса тайно ввезенной вакциной Pfizer. Ее нелегально завезли в нашу страну из Израиля под прикрытием статуса нардепа.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о подпольной вакцинации. Он поручил СБУ и другим правоохранительным органам срочно проверить эту информацию.

Отреагировал на слухи о подпольной продаже Киеву COVID-вакцины и Израиль. Там опровергли информацию о передаче украинским политикам вакцины против коронавируса.



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