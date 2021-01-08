В Умане вандалы надругались над памятником погибшим участникам АТО

Злоумышленники ночью похитили три фотографии погибших на востоке Украины героев и повредили прожектор для подсветки памятника.

С вандалами будет разбираться полиция Facebook/Виконком Уманської Міської Ради

В Умани неизвестные ночью повредили стелу погибшим участникам АТО. Злоумышленники украли три фотографии бойцов и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы, сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба исполкома Уманского городского совета.

"По факту совершенного общественной организацией семей участников АТО Родина Героя, отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлено заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Facebook/Виконком Уманської Міської Ради

Накануне стало известно, что во Львове вандалы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни. Действия вандалов разозлили сеть - в комментариях звучат призывы жестко наказать нарушителей.

До этого мы писали о том, что памятник воинам АТО/ООС в Киеве облили краской. Вандалы надругались над местом памяти ночью. Министерство по делам ветеранов осудило злоумышленников и напомнило об уголовной ответственности.



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