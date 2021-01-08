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В Умане вандалы надругались над памятником погибшим участникам АТО

Комментариев: 7
Злоумышленники ночью похитили три фотографии погибших на востоке Украины героев и повредили прожектор для подсветки памятника.
С вандалами будет разбираться полиция
С вандалами будет разбираться полиция
Facebook/Виконком Уманської Міської Ради

В Умани неизвестные ночью повредили стелу погибшим участникам АТО. Злоумышленники украли три фотографии бойцов и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы, сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба исполкома Уманского городского совета.

"По факту совершенного общественной организацией семей участников АТО Родина Героя, отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлено заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Facebook/Виконком Уманської Міської Ради  
 

Накануне стало известно, что во Львове вандалы разрисовали мемориал Героев Небесной сотни. Действия вандалов разозлили сеть - в комментариях звучат призывы жестко наказать нарушителей.

До этого мы писали о том, что памятник воинам АТО/ООС в Киеве облили краской. Вандалы надругались над местом памяти ночью. Министерство по делам ветеранов осудило злоумышленников и напомнило об уголовной ответственности.
 

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Теги: Украина, вандализм, вандалы, памятник, Умань, погибшие, АТО, погибшие в АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Вайгудермес    09.01.2021, 01:43
Оценка:  -23
Вайгудермес
Чётко прослеживается след спецназа ГРУ.Почерк этих отборных головорезов ни с чем не спутать!
WWWW    09.01.2021, 00:43
Оценка:  -1
WWWW
напевно всiукраiнськi президенти будуь євреями
WWWW    09.01.2021, 00:41
Оценка:  -1
WWWW
отдайте умань евреям а сами геть звідти...
Rikstal    08.01.2021, 23:52
Оценка:  +6
Rikstal
МОСАД розбереться із уманьськими вандалами!
Rikstal    09.01.2021, 00:19
Оценка:  +4
Rikstal
ні? так більше нікому!
WWWW    09.01.2021, 00:38
Оценка:  +1
WWWW
Rikstal - уманские хасиды уже разобрались с этими вандалами...выпили закусили по-спiвали i ще раз разiбралисья..
Rikstal    09.01.2021, 00:46
Оценка:  +4
Rikstal
Ось воно що ! тепер мені здається, що зірвані фото - то фото не хасидів, своїх вони залишили.
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