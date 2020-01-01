Григорий Чапкис опять попал в больницу

В первых числах января хореографа выписали из больницы. При этом он должен был продолжать лечение дома под наблюдением врача поликлиники.

Хореограф, судья "Танцев со звездами" 90-летний Григорий Чапкис в третий раз попал в больницу. У него продолжается воспаление легких, но чувствует он себя удовлетворительно. Об этом в пятницу, 8 января, пишет Гордон.

По словам Чапкиса, в первых числах января его выписали из 12-й городской больницы. Однако, как рассказал артист, воспаление легких у него не прошло.

“Так я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в "Феофании" в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех", - сказал Чапкис.

По его словам, тест на коронавирус опять дал ему отрицательный результат.

"Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем - столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема. Я благодарен всем, кто обо мне заботится, помнит", - добавил легендарный танцовщик.

Чапкис отметил, что на этой земле его удерживают только звонки друзей и знакомых.

"Это лучшее лекарство. Меня в самую тяжелую минуту поддержал ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Я всем благодарен! Сколько я тут буду лежать, не знаю", - сказал Чапкис.

Григорию Чапкису 90 лет. Он родился в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Напомним, легендарный украинский танцовщик, народный артист, тренер шоу "Танцы со звездами" 90-летний Григорий Чапкис уже попадал в больницу с воспалением легких.

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