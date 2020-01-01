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Григорий Чапкис опять попал в больницу

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В первых числах января хореографа выписали из больницы. При этом он должен был продолжать лечение дома под наблюдением врача поликлиники.
Хореограф, судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис
Хореограф, судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис
facebook.com/tanci1plus

Хореограф, судья "Танцев со звездами" 90-летний Григорий Чапкис в третий раз попал в больницу. У него продолжается воспаление легких, но чувствует он себя удовлетворительно. Об этом в пятницу, 8 января, пишет Гордон.

По словам Чапкиса, в первых числах января его выписали из 12-й городской больницы. Однако, как рассказал артист, воспаление легких у него не прошло.

“Так я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в "Феофании" в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех", - сказал Чапкис.

По его словам, тест на коронавирус опять дал ему отрицательный результат.

"Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем - столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема. Я благодарен всем, кто обо мне заботится, помнит", - добавил легендарный танцовщик.

Чапкис отметил, что на этой земле его удерживают только звонки друзей и знакомых.

"Это лучшее лекарство. Меня в самую тяжелую минуту поддержал ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Я всем благодарен! Сколько я тут буду лежать, не знаю", - сказал Чапкис.

Григорию Чапкису 90 лет. Он родился в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Напомним, легендарный украинский танцовщик, народный артист, тренер шоу "Танцы со звездами" 90-летний Григорий Чапкис уже попадал в больницу с воспалением легких. 

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Теги: Киев, Больница, пневмония, Артист, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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