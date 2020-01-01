Стало известно, как будут работать КПВВ на Донбассе в период локдауна

Находиться на КПВВ можно только с одетой защитной маской или респиратором, также необходимо соблюдать социальную дистанцию, с учетом нанесенной разметки.

КПВВ буду работать ежедневно с 08.00 до 16.00 facebook.com/pressjfo.news

Карантинные ограничения, которые введены в стране до 24 января никак не повлияют на работу контрольных пунктов въезда-выезда в Донбассе. КПВВ буду работать ежедневно с 08.00 до 16.00. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Во время проверки граждан, которые движутся с временно оккупированной территории Украины, проводится температурный скрининг. Для пропуска на контролируемую территорию эти граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса “Вдома” или обсервации", - говорится в сообщении.

В то же время, военные уточняют, что оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда “Счастье”, “Золотой”, “Гнутово”, “Майорское”, “Марьинка”.

“Ежедневно пропускные операции осуществляются только на контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская””, - сообщают военные.

В КПВВ “Новотроицкое” пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты перестают блокировать движение по дорожному коридору.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает в 2021 году провести очередной саммит в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также, около 660 тысячам жителей неподконтрольного Донбасса получают украинскую пенсию, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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