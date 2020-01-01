В Одессе мужчина посреди улицы порезал себе вены
В Одессе на улице Николая Боровского 35-летний мужчина порезал себе вены и истекал кровью. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Об этом в пятницу, 8 января, сообщают в Управлении патрульной полиции в Одесской области.
"Заявители рассказали, что мужчине очень плохо и он истекает кровью. Инспекторы полиции Николай Костя и Евгений Жилко за считанные минуты прибыли на место и увидели мужчину, который находится посреди улицы. У него порезано запястье" - сообщили в управлении.
Отмечается, что инспекторы оперативно наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не терял сознание.
Сейчас 35-летний пострадавший находится под наблюдением врачей. Причины поступка выясняются.
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