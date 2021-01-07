В ОБСЕ сообщили о ранении подростка в Донецкой области

Подростка доставили в хирургическое отделение в в Большой Новоселке в состоянии средней тяжести.

В Донецкой области в результате взрыва госпитализировали подростка Миссия ОБСЕ в Украине / Facebook

В Донецкой области в результате срабатывания взрывного устройства пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел в населенном пункте Благодатное. Об этом в пятницу, 8 января, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Как сообщают наблюдатели, в больницу в Большой Новоселке доставили мальчика с ранениями ноги и руки, которые соответствовали последствиям взрыва. Его перевели в больницу в Мариуполь.

Кроме того, отец подростка сообщил по телефону команде Миссии, что 3 января его сын получил осколочные ранения ноги и руки после того, как принес домой и попытался разобрать предмет, который он нашел в мусорном баке.

"Мальчик нашел небольшую закрытую металлическую трубку в Благодатном и получил ранение, когда пытался разобрать ее", - информируют представители Миссии.

Напомним, на Донбассе бригада ремонтников, собиравшаяся провести работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода Горловка-Торецк, была обстреляна сепаратистами. Работы пришлось прекратить.

Также, мы писали о пяти обстрелах на Рождество на Донбассе. Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Луганское, Попасная и Авдеевка.

Напомним, что Помпео признал, что ЕС и США не добились большого прогресса по Донбассу. Конфликт на востоке Украины "преимущественно заморожен", поскольку российская сторона не выполняет договоренностей, указал госсекретарь.

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