В Минобороны опровергли слухи о "российском картофеле"

Украинскую армию накануне обвинили в том, что военнослужащих кормят картофельным пюре производства Российской Федерации.

В Министерстве обороны Украины заявили, что не кормят военных картофельным пюре российского производства, таким образом опровергнув обвинения в том, что украинские солдаты едят российское. Об этом в пятницу, 8 января, говорится на странице оборонного ведомства в Facebook.

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, используемых для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркивают, с 2021 года питания всего личного состава Вооруженных Сил Украины организовано с использованием Каталога продуктов питания.

"Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований. Он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда", - пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавляют, что, несмотря на то, что многие вопросы необходимо решить, решение о переходе на каталог в ВСУ "окончательное и бесповоротное".

"Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ - очередной случай "информационной лапши", фейк", - отметили в ведомстве.

Ранее директор ЧМП "Вимал" Сергей Самоненко заявил, что украинских военных кормят картофельным пюре производства Российской Федерации.

Напомним, министр обороны Андрей Таран подписал приказ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.

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