Степанов назвал сроки первых поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Украина в своем плане вакцинации не собирается использовать российскую вакцину, подчеркнул глава МОЗ.

Министр здравохранения Украины Максим Степанов сообщил, что первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech. Об этом в пятницу, 8 января, он заявил в интервью изданию Настоящее время.

"Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились - идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - сказал министр.

Степанов подеркнул, что вакцинация населения будет происходить в пять этапов.

"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, - это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются люди уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - добавил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отверг возможность регистрации вакцины Спутник V в Украине. По его словам, в стране будут использоваться только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

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