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Степанов назвал сроки первых поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Комментариев: 3
Украина в своем плане вакцинации не собирается использовать российскую вакцину, подчеркнул глава МОЗ.
Министр здравохранения Украины Максим Степанов
Министр здравохранения Украины Максим Степанов
МОЗ Украины

Министр здравохранения Украины Максим Степанов сообщил, что первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech. Об этом в пятницу, 8 января, он заявил в интервью изданию Настоящее время

"Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились - идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - сказал министр.

Степанов подеркнул, что вакцинация населения будет происходить в пять этапов.

"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, - это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются люди уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - добавил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отверг возможность регистрации вакцины Спутник V в Украине. По его словам, в стране будут использоваться только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

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Теги: Минздрав, вакцина, Китай, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Dima    09.01.2021, 08:01
Оценка:  -3
Dima
Как же войны АТО,волонтеры,ахтивисты? Главные челы в Украине?
Ментосс    09.01.2021, 07:07
Оценка:  -26
Ментосс
Газ,нефть,электроэнергию и множество других товаров у России значит можно покупать,а вакцину нельзя?Гыгыгыгыгы!Вот уж действительно,дебилыбля!Хехехе!
Dima    09.01.2021, 08:02
Оценка:  -1
Dima
Интернет магазины забиты техникой с России...
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