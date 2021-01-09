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Подо Львовом выявили свалку медицинских отходов

Комментариев: 1
Сообщения о свалке правоохранители заметили в соцсетях. Приехав на место, они обнаружили гору медицинских колб с кровью.
Вблизи Львова обнаружена свалка медицинских отходов
Вблизи Львова обнаружена свалка медицинских отходов
facebook.com/MVS.LVIV

Возле Львова выявили стихийную свалку медицинских отходов. Об этом сообщает полиция области в субботу, 9 января.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что вблизи села Сокольники Пустомитовского района найдены медицинские отходы, а именно - пробирки со следами крови.

При осмотре места свалки правоохранители обнаружили в лесопосадке вблизи автодороги Львов-Пустомыты насыпь бытового мусора и медицинские стеклянные колбы с веществом, похожим на кровь.

"Полицейские Пустомытовского отдела полиции начали досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

 

Напомним, что ранее медотходы из инфекционных отделений вывозили на свалку под Киевом. Компания, которая должна была сжигать в специальных местах медицинские отходы, просто выбрасывала их на стихийные свалки.

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Теги: Львов, полиция, свалка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ментосс    09.01.2021, 10:22
Оценка:  -22
Ментосс
Та местность заселена такими отходами.
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