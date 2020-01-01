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МЧС предупредило о гололеде на дорогах и налипании снега

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Спасатели просят водителей быть аккуратнее.
Гололедица ожидается на дорогах
Гололедица ожидается на дорогах
vinrda.gov.ua

9 января в западных областях на дорогах гололедица, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается налипание мокрого снега. Об этом предупреждает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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Также, по информации УкрГидрометцентра, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будут значительные осадки.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели предупредили об угрозе лавин на Прикарпатье.

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Теги: снег, МЧС, гололедица
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