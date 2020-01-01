МОЗ не рассматривает использование Спутника V

Украина ведет переговоры о поставках COVID-вакцины с ведущими мировыми производителями и пока не планирует использовать российскую.

Украина не рассматривает использование российской COVID-вакцины Спутник V. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в интервью Настоящее время в субботу, 9 января.

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech - это один из самых больших производителей вакцин в мире", - сказал Степанов.

По его словам, практически завершились переговоры с другими компаниями и продолжается технический процесс согласования самого договора.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отверг возможность регистрации вакцины Спутник V в Украине. По его словам, в стране будут использоваться только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

МОЗ отреагировало на заявку регистрации Спутник V

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