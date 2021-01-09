Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МОН предложило учителям следить за внешним видом и остановить секстинг

Комментариев: 2
При переходе на дистанционное обучение МОН выпустило рекомендации для преподавателей.
Учителям посоветовали следить за внешним видом и фоном
Учителям посоветовали следить за внешним видом и фоном
freepik.com

Министерство образования и науки Украины выпустило памятку для учителей, в которой рекомендовало следить за внешним видом и остановить секстинг. 

Читай также: Минцифры представило толковый словарь цифровых терминов

“Се́кстинг (англ. sexting) — пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи: сотовых телефонов, электронной почты, социальных интернет-сетей“, - поясняет Википедия. Остановить секстинг предлагает МОН Украины в памятке, но не разъясняя, как именно это делать. 

Читай также: За лучшие результаты ВНО школьники получат по 5 тыс грн премии

В самой памятке министерство предлагает учителям пользоваться проверенными веб-ресурсами, следить за собственным внешним видом и выбирать подходящий фон для обучения.

Также преподавателям советуют соблюдать правила эффективной коммуникации и устанавливать собственные правила во время онлайн-уроков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине утвердили профстандарт для учителей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: онлайн, обучение, МОН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.01.2021, 15:54
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Что-то я не понял при чем тут секс к личным фотографиям?
nikolaroman1952    09.01.2021, 14:26
Оценка:  0
nikolaroman1952
Забыли упомянуть о соблюдении правил гигиены, вести себя прилично, и не забывать о том что они человеки.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь