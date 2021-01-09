МОН предложило учителям следить за внешним видом и остановить секстинг
Министерство образования и науки Украины выпустило памятку для учителей, в которой рекомендовало следить за внешним видом и остановить секстинг.
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“Се́кстинг (англ. sexting) — пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи: сотовых телефонов, электронной почты, социальных интернет-сетей“, - поясняет Википедия. Остановить секстинг предлагает МОН Украины в памятке, но не разъясняя, как именно это делать.
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В самой памятке министерство предлагает учителям пользоваться проверенными веб-ресурсами, следить за собственным внешним видом и выбирать подходящий фон для обучения.
Также преподавателям советуют соблюдать правила эффективной коммуникации и устанавливать собственные правила во время онлайн-уроков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине утвердили профстандарт для учителей.
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