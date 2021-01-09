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В Минздраве объяснили запрет на хозтовары во время локдауна

Комментариев: 18
Таким образом хотят уменьшить количество покупателей.
Степанов пояснил запрет на некоторые товары
Степанов пояснил запрет на некоторые товары
facebook.com/moz.ukr/

Во время онлайн-брифинга 9 января министр здравоохранения Максим Степанов объяснил логику запрета некоторых категорий товаров.

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По его словам, запрет на хозтовары, одежду и игрушки введен не потому, что там коронавирус активнее, а для снижения количества покупателей в магазинах. 

"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках. Логика здесь совсем в другом", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что из 100 посетителей супермаркета всего 40 идут за продуктами. И запрет на продажу других товаров значительно сократит число контактов. Также министр посоветовал покупать такие товары через интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что МОЗ ждет всплеск COVID-19, несмотря на локдаун.

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Теги: Максим Степанов, локдаун, здравоохранение, коронавирус
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Комментариев (18)
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Markus_D    09.01.2021, 17:50
Оценка:  0
Markus_D
мне аквариум для рыбы купить надо-теперь рыба будет жить в катрюле ещё три недели????
drion    09.01.2021, 17:43
Оценка:  +2
drion
Хотел купить котенку корм и мисочки. Все в одном отделе. Корм продали, мисочку охрана чуть ли не силой забрала. Г-н Степанов, тебе самому не противно от той тупости, которую ты тут всем впариваешь?
RDS    09.01.2021, 17:33
Оценка:  +2
RDS
что этот одесский ублюдок мог еще пропиздеть ?!
RDS    09.01.2021, 17:23
Оценка:  +1
RDS
что этот одесский уебок может еще пропеть ???!!!
seregamozet    09.01.2021, 17:20
Оценка:  +4
seregamozet
долбоебы
RDS    09.01.2021, 17:18
Оценка:  +2
RDS
что этот дебилушка может еще проверещать ???!!!
Vixerunt    09.01.2021, 17:16
Оценка:  +7
Vixerunt
Правильно и всем чип на лбу; а потом вы уважаемый перекроем Борисполь (что б не сбежали уроды) и спалим вашу Конче-Заспу или где вы там живёте на ворованные деньги неся всякую ересь по телевизору.
autsaider_gigimo    09.01.2021, 17:16
Оценка:  +6
autsaider_gigimo
Какой лохдаун? - нет, не слыхал. Все продается, были бы деньги...
темп    09.01.2021, 15:39
Оценка:  +5
темп
И как я до этого не додумался. А оно вот в чём дело. О великие мудрецы придумали это, чтобы уберечь свой любимый народ от заболеваний. О как велика премудрость твоя министр здравоохранения...
Lyonya-Spacе    09.01.2021, 15:03
Оценка:  +4
Lyonya-Spacе
Нужно вакцинировать эту очкастую скотину
Drokus    09.01.2021, 16:10
Оценка:  -19
Drokus
дустом
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