В Минздраве объяснили запрет на хозтовары во время локдауна

Таким образом хотят уменьшить количество покупателей.

Во время онлайн-брифинга 9 января министр здравоохранения Максим Степанов объяснил логику запрета некоторых категорий товаров.

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По его словам, запрет на хозтовары, одежду и игрушки введен не потому, что там коронавирус активнее, а для снижения количества покупателей в магазинах.

"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках. Логика здесь совсем в другом", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что из 100 посетителей супермаркета всего 40 идут за продуктами. И запрет на продажу других товаров значительно сократит число контактов. Также министр посоветовал покупать такие товары через интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что МОЗ ждет всплеск COVID-19, несмотря на локдаун.