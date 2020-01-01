Британцы сняли документальный фильм о красотах Днепра

Журналисты приехали в Днепр и были удивлены его красотой.

В 2020-м году британские тележурналисты Роб и Хизер приехали в Днепр и сняли документальный фильм.

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"Здесь огромное количество музеев, выставок и театров, которые притягивают любопытных туристов.

Город расположен на берегу могущественной реки Днепр, поэтому путешественники могут прогуляться по живописной набережной, полюбоваться видами или достопримечательностями и сфотографироваться, чтобы сохранить воспоминания об этом приключении", - говорится в описании к фильму.

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"Гастротуристам скучать не придется, ведь в городе много кафе, ресторанов авторской кухни и много малоизвестных заведений с вкусной уличной едой. Индустриальный город может похвастаться своеобразным рекордом: это самое маленькое метро в Европе, всего шесть станций и протяженность 7,8 км. Необычно, правда?" - добавляют авторы фильма.

В КП «Агентство развития Днепра» Виктор Пашула добавил, что фильм о Днепре – первый в новом цикле путешествий этого канала по городам Украины. Не секрет, что для многих на Западе наша страна до сих пор представляет собой загадочную территорию, которая ассоциируется разве что с Чернобылем, Шевченко и Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине намерены провести Олимпиаду.