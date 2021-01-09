МИД проверяет наличие украинцев на борту разбившегося в Индонезии самолета
Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров разбившегося самолета рейса SJ182.
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"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса # SJ182. Продолжаются поисковые работы", - написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021
📸Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a
Напомним, самолет авиакомапнии Sriwijaya Air перестал выходить на связь, и, судя по датчикам, резко потерял высоту. Позднее СМИ опубликовали видео с найденными в море обломками самолета.
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