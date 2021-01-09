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МИД проверяет наличие украинцев на борту разбившегося в Индонезии самолета

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Самолет пропал с радаров 9 января.
Посольство проверяет наличие граждан Украины на борту самолета
Посольство проверяет наличие граждан Украины на борту самолета
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Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров разбившегося самолета рейса SJ182. 

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"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса # SJ182. Продолжаются поисковые работы", - написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Напомним, самолет авиакомапнии Sriwijaya Air перестал выходить на связь, и, судя по датчикам, резко потерял высоту. Позднее СМИ опубликовали видео с найденными в море обломками самолета.

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Теги: самолет, Индонезия, крушение
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