МИД проверяет наличие украинцев на борту разбившегося в Индонезии самолета

Самолет пропал с радаров 9 января.

Посольство проверяет наличие граждан Украины на борту самолета twitter.com

Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров разбившегося самолета рейса SJ182.

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"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса # SJ182. Продолжаются поисковые работы", - написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



📸Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Напомним, самолет авиакомапнии Sriwijaya Air перестал выходить на связь, и, судя по датчикам, резко потерял высоту. Позднее СМИ опубликовали видео с найденными в море обломками самолета.