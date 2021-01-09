Скандал с подпольной вакцинацией израильской вакциной в Украине вышел на международный уровень - эксперт

Скандал с подпольной вакцинацией израильской вакциной в Украине вышел на международный уровень. Об этом в своем блоге на «Корреспонденте» заявил политический обозреватель Кирилл Киквидзе:

«По моим данным этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: так в ближайшее время выйдет программа расследование о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться. Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.

Возможно, именно реакция израильтян вынудило СБУ тоже возбудить уголовное дело по факту ввоза вакцины.

О подпольной вакцинации и ввозе вакцины ранее заявил бизнесмен Михаил Бродский. Он требует, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.

Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.

Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!»

«По моим данным, среди уколовшихся и оказавшихся в пролете не только Шмыгаль и Иванчук, а также ряд других «слуг народа» и бизнесменов. Так вот друзья: фиг вам! Или ждите мифическую западную вакцину к концу года, на что вы обрекаете украинский народ, или сертифицируйте «Спутник V» и начинайте его производство в Украине, и тогда уже в марте спокойно себе привьетесь вместе со своим народом» - отметил эксперт.