Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандал с подпольной вакцинацией израильской вакциной в Украине вышел на международный уровень - эксперт

Комментариев: 7
Скандал с подпольной вакцинацией израильской вакциной в Украине вышел на международный уровень - эксперт
EPA/UPG

Скандал с подпольной вакцинацией израильской вакциной в Украине вышел на международный уровень. Об этом в своем блоге на «Корреспонденте» заявил политический обозреватель Кирилл Киквидзе:

«По моим данным этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: так в ближайшее время выйдет программа расследование о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться. Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.
Возможно, именно реакция израильтян вынудило СБУ тоже возбудить уголовное дело по факту ввоза вакцины.
О подпольной вакцинации и ввозе вакцины ранее заявил бизнесмен Михаил Бродский. Он требует, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.

Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.
Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!»

«По моим данным, среди уколовшихся и оказавшихся в пролете не только Шмыгаль и Иванчук, а также ряд других «слуг народа» и бизнесменов. Так вот друзья: фиг вам! Или ждите мифическую западную вакцину к концу года, на что вы обрекаете украинский народ, или сертифицируйте «Спутник V» и начинайте его производство в Украине, и тогда уже в марте спокойно себе привьетесь вместе со своим народом» - отметил эксперт.

Поделись:
Теги: вакцина, Израиль, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
shk67    09.01.2021, 17:25
Оценка:  +7
shk67
Уколи себе в глаз свой спутник, чмо болотное!
qwsdcvnm    09.01.2021, 16:34
Оценка:  -24
qwsdcvnm
На данный момент нет не одной эффективной вакцины. Обществу очень необходима вакцина от слабоумиями. Оказывается многие считают себя подопытными крысами, и готовы колоть всякую херню.
ЗовПрироды    09.01.2021, 16:02
Оценка:  +6
ЗовПрироды
Поганые слугонароды себе купили американскую вакцину, а народу хотят впарить по бешеной цене китайское фуфло, абсолютно не эффективное. В этом вся суть скотской клоунской власти. У 73% баранов полностью атрофировалось чувство самосохранения.
adverto    09.01.2021, 16:01
Оценка:  +5
adverto
ах вот к чему это все начали копать - "сертифицируйте «Спутник V» и начинайте его производство в Украине...очередная "джинса"!аж смердит!
ЗовПрироды    09.01.2021, 16:04
Оценка:  +10
ЗовПрироды
Спутником травить только ОПЗЖ.
nezaza    09.01.2021, 15:28
Оценка:  0
nezaza
Ну хорошо Израильтянскую лавочку прикрыли, а Украинскую прикроют?
Rikstal    09.01.2021, 16:16
Оценка:  +8
Rikstal
якщо буде рішення ВР, її комітетів і підкомітетів, і т.п.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь