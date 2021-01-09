План Б: Украинские десантники готовились отбивать Крым в 2014 году

Об этой операции рассказывают участники событий.

Крым.Реалии выпустили документальный фильм про аннексию Крыма и тайной операции по освобождению полуострова.

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Украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время аннексии 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ. Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков Кировоградского полка специального назначения и 79-ю воздушно-десантную бригаду из Николаева.

"В Генштабе разработали трехэтапный план освобождения полуострова. Что планировали? Как «зеленые человечки» убеждали сдать оружие десантников из Днепропетровска. Рассказ Николая Паласа, в 2014 командир 3 батальона отдельной 25-й воздушно-десантной бригады. История измены одной из самых боеспособных украинских частей в Крыму в Перевальном", - говорится в описании видео.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму.