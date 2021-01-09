Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

План Б: Украинские десантники готовились отбивать Крым в 2014 году

Комментариев: 17
Об этой операции рассказывают участники событий.
Как захватывали Крым
Как захватывали Крым
delo.ua

Крым.Реалии выпустили документальный фильм про аннексию Крыма и тайной операции по освобождению полуострова. 

Читай также: Украинский генерал подал в суд на политиков за сдачу Крыма

Украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время аннексии 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ. Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков Кировоградского полка специального назначения и 79-ю воздушно-десантную бригаду из Николаева.

"В Генштабе разработали трехэтапный план освобождения полуострова. Что планировали? Как «зеленые человечки» убеждали сдать оружие десантников из Днепропетровска. Рассказ Николая Паласа, в 2014 командир 3 батальона отдельной 25-й воздушно-десантной бригады. История измены одной из самых боеспособных украинских частей в Крыму в Перевальном", - говорится в описании видео.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Крым, аннексия, Украина, Россия, десантники, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
Миперимагли    09.01.2021, 17:46
Оценка:  -24
Миперимагли
Что за"План Б",йобты?Может быть"Операция Ы и новые госизмены Шурика(Турчинова)"?
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:50
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Причем здесь Турчинов ? Армию разоружал янукович. Вам пора новую методичку получить. Со старой вы выглядите полным придурком
Nikita@2011    09.01.2021, 17:40
Оценка:  -24
Nikita@2011
Робяты ...
Вы о чём?
Какой - "отбить Крым"?
Вас хлеборобы и шахтёры на Донбассе разделали "под орех".
Вы ещё скажите, что на Марсе "ваши яблони цветут".
Сказочники.
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:42
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Хороший орех такой себе получился. Только в гробах "патриот" на российские оккупанты закопали 60 000 ихтамнетов. Ровно столько гробов МО на россии приобрело для украинской авантюры. Гробы закончились в 2017 году. А сколько ихтамнетов в мусорных кульках закопали на номерных кладбищах Донбасса
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:45
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Потери нашей стороны - примерно 12 000 человек, в том числе мирное население. Номерной никита, вам бурятских танкистов и псковских десантников видимо совсем не жалко. А почему так ?
GOOD_666    09.01.2021, 17:39
Оценка:  -24
GOOD_666
Дурень думкой багатие
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:46
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Вот видите, и к вам пришло богатство. Правда не в том виде, на которое вы рассчитывали
Vixerunt    09.01.2021, 16:43
Оценка:  +8
Vixerunt
Ментосс-- русский у нас всё хорошо, оккупация Крыма расией нанесла ей больше урон чем Афганская война при ссср. Быкуйте дальше, может перейдёте в стадию Сев.Корр.
Ментосс    09.01.2021, 16:29
Оценка:  -31
Ментосс
Хотели показать зубы.А показали жoпу,когда убегали из Крыма,побросав всё что только можно,по приказу Героя России Александра Турчинова.
whitewo    09.01.2021, 16:37
Оценка:  +9
whitewo
Меня это так улыбает. Великая россиюшка отжала кусок террритории у страны в глубоком кризисе, без призидента, без армии, без ничего. Великий лидер путин морозился до последнего. Великая армия прекрывалось мирняком при захватах военных баз и шантажировала родными военных. Достойный поступок великих
БРОКЕР_666    09.01.2021, 16:44
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
и при этом под-шумок де-факто подарила поднебесной дальний восток
Nikita@2011    09.01.2021, 17:41
Оценка:  -23
Nikita@2011
Так продолжай улыбаться.
На Украине таких процентов 20-25.
nelci    09.01.2021, 17:23
Оценка:  -24
nelci
Если можно поподробнее, где Китаю уже удалось хоть что то отхватить, неужели китаезы уже сменили свои внешнеполитические амбиции?
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:28
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Подробно - в начале 2020 китайцы палками выгнали оставшихся рассиан с восточной стороны Байкала. Попытка кремля послать туда ОМОН увенчалась провалом. Товарисч СИ очень строго предупредил кремлевских дуриков о возможных последствиях.
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:31
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Из Тувы всех рассиан так же уже повыгоняли. Китайцы орудуют во всех сибирских городах как у себя дома. Сделать ничего нельзя. Хрен они ложили на россию и на ее законы. Вы в курсе, что на Благовещенск перешел фактически на юани ???
Nikita@2011    09.01.2021, 17:44
Оценка:  -23
Nikita@2011
ЗовуПрироды
Мы в курсе, что Фантасты отдыхают.
Их с 2014 года заменила украинская братия.
ЗовПрироды    09.01.2021, 17:48
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Nikita@2011 09.01.2021, 17:44 Оценка: -23

Я до войны там был. А вы видимо дальше МКАД никогда в своей жизни никуда не выезжали. В Кемерово на китайском говорит местная на российская полиция. Кто китайский не поймет, тому в морду попадет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь