Украина ждет решения ЕСПЧ по Крыму - Малюська

Евросуд по правам человека должен вынести решение в ближайшие дни. Это будет "важным промежуточным результатом".

Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно приемлемости иска Украины против России из-за попытки аннексии Крыма, сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Это тот редкий случай, когда в Европейском суде по правам человека мы не защищаемся, а нападаем. И, вероятнее всего, скоро нас ожидают первые важные новости", - написал министр.

Он добавил, что сейчас украинская сторона ожидает вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости.

"Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом", - подчеркнул Малюська, отметив, что дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте и это должно произойти в ближайшие дни.

Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, то после этого перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

Министр напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории полуострова. В этот же день жалоба была принята в производство ЕСПЧ,

Содержание межгосударственной жалобы Украина против России охватывает жалобы правительства Украины на нарушения в течение марта - сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции. Таких, как, например: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на уважение частной и семейной жизни, свобода мысли, совести и религии, свобода выражения мнения и других.

На сегодня, добавил министр юстиции, дело Украина против России находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости.

До этого сообщалось, что ЕСПЧ рассмотрит дело Украины против РФ через год.

Напомним также, что ЕСПЧ подтвердил объединение трех дел против РФ.



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