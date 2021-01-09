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Украина ждет решения ЕСПЧ по Крыму - Малюська

Комментариев: 4
Евросуд по правам человека должен вынести решение в ближайшие дни. Это будет "важным промежуточным результатом".
Украина ждет решения ЕСПЧ по Крыму - Малюська
Facebook/Denis Malyuska

Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно приемлемости иска Украины против России из-за попытки аннексии Крыма, сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Это тот редкий случай, когда в Европейском суде по правам человека мы не защищаемся, а нападаем. И, вероятнее всего, скоро нас ожидают первые важные новости", - написал министр.

Он добавил, что сейчас украинская сторона ожидает вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости.

"Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом", - подчеркнул Малюська, отметив, что дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте и это должно произойти в ближайшие дни.

Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, то после этого перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

Министр напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории полуострова. В этот же день жалоба была принята в производство ЕСПЧ,

Содержание межгосударственной жалобы Украина против России охватывает жалобы правительства Украины на нарушения в течение марта - сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции. Таких, как, например: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на уважение частной и семейной жизни, свобода мысли, совести и религии, свобода выражения мнения и других.

На сегодня, добавил министр юстиции, дело Украина против России находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости.

До этого сообщалось, что ЕСПЧ рассмотрит дело Украины против РФ через год.

Напомним также, что ЕСПЧ подтвердил объединение трех дел против РФ.
 

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Теги: Россия, Украина, Крым, жалоба, Европейский суд, ЕСПЧ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Nikita@2011    09.01.2021, 17:35
Оценка:  -22
Nikita@2011
Суд признал, что Украина права во всём.
Что будет делать в этом случае Украина?
России это решение явно будет "до лампочки".
Ментосс    09.01.2021, 17:04
Оценка:  -23
Ментосс
А что не так с Крымом?Был не нужен в 2014-м,был боошен без единого оборонительного боя,а теперь резко стал нужен?Когда нужны территории-их защищают.Когда не нужны-бросают.
Vixerunt    09.01.2021, 17:29
Оценка:  +2
Vixerunt
Так вы ж его гопнули воспользовавшись временной слабостью Украины; так поступаю отморозки зная заранее что их жертва не даст им отпор. Надеюсь русофобия которая после этого возникла и курс рубля вам не очень мешает жить в новом мире после 2014 года.
Nikita@2011    09.01.2021, 17:36
Оценка:  -22
Nikita@2011
Ты прав.
Не мешает.
А Украине?
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