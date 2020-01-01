Синоптики: В Украину идут холода

Мощный антициклон принесет холода без осадков.

Воскресенье в Украине будет под знаком мощного Азорского антициклона. Сам антициклон развернется над Атлантикой, но все же будет отгонять осадки с нашей территории. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Юг Европы, наоборот, будет в зоне действия циклона и атмосферных фронтов. Уже в Испании прошли рекордные снегопады. Но Украина пока - без существенных осадков. Разве что в воскресенье какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями и на крайнем юге возможны дождь, местами с мокрым снегом.

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“Атлантический воздух на неделе постепенно уступит место арктическому - как следствие таких атмосферных танцев, ожидается в Украине похолодание. К нам наконец придут морозы.

Уже ближайшей ночью почва немного подмерзнет, 0-5 градусов мороза, днем ​​10-го января предполагается от 2 мороза до 2 тепла. В дальнейшем похолодание в Украине усилится“, - пишет Диденко.

Карта погоды на 10 января freepik.com

“На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами“, - добавила синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.