Синоптики: В Украину идут холода
Воскресенье в Украине будет под знаком мощного Азорского антициклона. Сам антициклон развернется над Атлантикой, но все же будет отгонять осадки с нашей территории. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Юг Европы, наоборот, будет в зоне действия циклона и атмосферных фронтов. Уже в Испании прошли рекордные снегопады. Но Украина пока - без существенных осадков. Разве что в воскресенье какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями и на крайнем юге возможны дождь, местами с мокрым снегом.
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“Атлантический воздух на неделе постепенно уступит место арктическому - как следствие таких атмосферных танцев, ожидается в Украине похолодание. К нам наконец придут морозы.
Уже ближайшей ночью почва немного подмерзнет, 0-5 градусов мороза, днем 10-го января предполагается от 2 мороза до 2 тепла. В дальнейшем похолодание в Украине усилится“, - пишет Диденко.
“На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами“, - добавила синоптик.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.
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