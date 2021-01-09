В Полтавской области взорвался газопровод

Огонь на газопроводе засняли на видео.

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В Полтавской области произошел инцидент на газопроводе. Свидетели говорят о взрыве и пожаре. по предварительным данным, пострадавших нет. На месте взрыва работают спасатели и полиция.

Причины взрыва устанавливаются.

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В АТ "Лубнигаз" сообщили, что взрыв произошел вблизи с. Калайдинцы на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз.

"Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки закрыты", - предупреждают газовщики.

Чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневый" Оржица. Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму прогремел взрыв в частном доме.