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В Полтавской области взорвался газопровод

Комментариев: 3
Огонь на газопроводе засняли на видео.
Взрыв на газопроводе
Взрыв на газопроводе
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В Полтавской области произошел инцидент на газопроводе. Свидетели говорят о взрыве и пожаре. по предварительным данным, пострадавших нет. На месте взрыва работают спасатели и полиция.

Причины взрыва устанавливаются.

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В АТ "Лубнигаз" сообщили, что взрыв произошел вблизи с. Калайдинцы на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз.

"Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки закрыты", - предупреждают газовщики.

Чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневый" Оржица. Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму прогремел взрыв в частном доме.

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Теги: взрыв, Полтавская область, видео
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Комментариев (3)
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GOOD_666    09.01.2021, 17:38
Оценка:  -23
GOOD_666
ЖАДНОСТЬ ПОРАЖДАЕТ БЕТНОСТЬ !
ВосставшийИзБана    09.01.2021, 17:14
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Московия все еще надеется на запуск "Северного потока 2".
shk67    09.01.2021, 17:30
Оценка:  +3
shk67
Разве что в свободное плавание.
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