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Стали известны подробности взрыва на газопроводе в Полтавской области

Комментариев: 5
Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Также отсутствует опасность для жителей соседних населенных пунктов. Не исключена диверсия.
Оператор сообщил о происшествии в полицию и СБУ
Оператор сообщил о происшествии в полицию и СБУ
Facebook/Оператор ГТС України

Взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области произошел из-за разгерметизация магистрального газопровода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Оператора газотранспортных систем Украины.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для рядом находящихся населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - говорится всообщении.

Оператор уведомил об инциденте Нацполицию, спасателей и Службу безопасности Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

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До этого мы писали, что в Киеве произошел взрыв у входа в ресторан. Неизвестный ночью поставил возле ступенек ресторана сверток и ушел, после чего раздался взрыв.

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Теги: Украина, газ, Полтавская область, взрыв, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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БЕЗУМЕЦ+    09.01.2021, 18:57
Оценка:  +18
БЕЗУМЕЦ+
Только идиотам не понятно, что фашистское Ху йло будет делать диверсии на ГТС Украины с целью оправдания необходимости строительства СП-2.
Миперимагли    09.01.2021, 18:40
Оценка:  -27
Миперимагли
Путин заминировал.
ВосставшийИзБана    09.01.2021, 19:06
Оценка:  +17
ВосставшийИзБана
Ага. Сам лично прилетев со стаей стерхов.
Путин-Xyйло    09.01.2021, 19:53
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Кума заслал!
WTF2wtf    09.01.2021, 20:03
Оценка:  +18
WTF2wtf
То ботоксное Хyйло,
напавшее на Украину в 2014-м и оккупировавшее Крым с Донбассом,
а потом несшее тупую хyйню про "ихтамнет" и "танки из шахт" ?
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