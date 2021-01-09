Стали известны подробности взрыва на газопроводе в Полтавской области

Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Также отсутствует опасность для жителей соседних населенных пунктов. Не исключена диверсия.

Оператор сообщил о происшествии в полицию и СБУ Facebook/Оператор ГТС України

Взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области произошел из-за разгерметизация магистрального газопровода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Оператора газотранспортных систем Украины.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для рядом находящихся населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - говорится всообщении.

Оператор уведомил об инциденте Нацполицию, спасателей и Службу безопасности Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

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