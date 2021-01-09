Штаб ООС: режим "тишины" нарушен трижды

Российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и пулеметов. Бойцы ВСУ не пострадали.

На Донбассе с начала текущих суток сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Только в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. У населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, был осуществлен обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - заявили в штабе ООС.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Сутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ

До этого стало известно, что ОБСЕ сообщили о ранении подростка в Донецкой области. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.



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