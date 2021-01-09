Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб ООС: режим "тишины" нарушен трижды

Комментариев: 2
Российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и пулеметов. Бойцы ВСУ не пострадали.
О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили ОБСЕ
О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили ОБСЕ
Facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбассе с начала текущих суток сепаратисты трижды нарушали режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Только в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня",  - говорится в сообщении.

Так, два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. У населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, был осуществлен обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - заявили в штабе ООС.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Сутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ

До этого стало известно, что ОБСЕ сообщили о ранении подростка в Донецкой области. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, война, донбасс, сепаратисты, Перемирие на Донбассе, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, ООС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    09.01.2021, 19:31
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Вы только 3ельцу не говорите, а-то ему в Буковеле весь "труд" испортится.
WTF2wtf    09.01.2021, 20:06
Оценка:  +20
WTF2wtf
К чему эта желчь?
Ведь обстрелы были и раньше, когда другие летали на те же Мальдивы ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь