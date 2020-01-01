Из-за взрыва гранаты во дворе дома в Николаеве погиб человек

В результате взрыва погиб мужчина. Полиция расценивает это как самоубийство или же неосторожное обращение с боеприпасом.

В Николаеве во дворе частного дома была взорвана граната, в результате чего погиб 51-летний хозяин. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5, сообщает полиция Николаевской области.

"Сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Заводском районе поступило в полицию сегодня, 9 января, около 13:10", - отметитли в полиции.

Правоохранители рассматривают две версии происшествия - самоубийство и неосторожное обращение с боеприпасом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство, этого в подобных случаях требует процедура, и ч. 1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что почти полсотни человек пострадали при взрыве в кафе в Сербии. По предварительной информации, в кафе взорвался газовый баллон. Четыре человека находятся в критическом состоянии.

Также мы писали, что на Донбассе подросток подорвался при попытке распилить боеприпас. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями в хирургическое отделение больницы в состоянии средней тяжести.



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