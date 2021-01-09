Шмыгаль: Средняя зарплата вырастет на 13%

Премьер-министр уверен, что в 2021 году реальная средняя зарплата вырастет. А с начала года "минималка" составляет уже шесть тысяч гривен.

В Украине благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест. Также благодаря господдержке в прошлом году было трудоустроено более 600 тысяч украинцев. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - подчеркнул премьер.

Также он добавил, что в декабре прошлого года госбюджет получил на 32 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. В целом государственный бюджет за год выполнен на 101,5%, отметил Шмыгаль.

Отчитался глава правительства и о программе доступного кредитования 5-7-9. По его словам, всего за четыре месяца работы программы (июнь 2020 года) было выдано кредитов более чем на полмиллиарда гривен.

"Тогда мы обновили правила и инструменты в рамках этой программы. И с июля (за 6 месяцев) было выдано доступных займов более чем на 16 млрд грн. Это фантастический результат в кризисный год. И это реальная помощь тысячам бизнесов по всей стране", - считает Шмыгаль.

Также он заявил, что с 1 января 2021 года в Украине минимальная зарплата составляет шесть тысяч гривен. По словам премьера, впервые в истории нашей страны "минималка" стала выше 200 долларов.

"Благодаря росту экономики и производительности труда в 2021 году, правительство прогнозирует, что реальная средняя зарплата вырастет примерно на 13%", - уверен Денис Шмыгаль.

Шмыгаль дал экономический прогноз на 2021 год

Добавим, что по словам Шмыгаля, на помощь ФОПам направили 2,8 млрд гривен. Деньги получат 354 тысяч человек, которые подали соответствующие заявки.

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