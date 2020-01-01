У жителя Херсона изъяли оружие, гранаты и патроны

На Херсонщине полиция изъяла у местного жителя боеприпасы. Мужчина заявил, что сумку со всем "добром" он нашел на улице.

В Голопристанском районе Херсонской области правоохранители задержали ранее судимого херсонца, когда он намеревался сбыть гранаты на территории районного центра. В сумке мужчины обнаружили обрез охотничьего ружья, гранаты Ф-1 и РГН, а также более 100 патронов различного калибра, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"Злоумышленником оказался 37-летний херсонец, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия", - говорится в сообщении правоохранителей.

Изъятое направили на иследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина хранил дома арсенал оружия. У него изъяли гранаты, пистолеты, сотни патронов, взрывчатые вещества, а также различные комплектующие.

Добавим, в Киеве мастерская подпольно производила боеприпасы.

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