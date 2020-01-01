Взрыв в Лубнах: без газа остались тысячи домов

Отключена газораспределительная станция (ГРС) Вишневое, в результате чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

На месте разгерметизации пока еще наблюдается незначительное факельное горение Facebook/Kharkov.City

В результате взрыва на участке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород возле с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области около 3,5 тысячи абонентов остались без газа. Об этом вечером в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 21 час 45 минут на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение - высотой до одного метра над землей.

При этом отключена ГРС Вишневое, в результате чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

"С целью выявления в воздухе превышения опасных веществ метеорологическим отделением АСО СП (аварийно-спасательного отряда специального назначения - ред.) с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в населенных пунктах (с.Новаки, с.Тарандинцы, с.Губское, с.Халепцы, с.Калайдинцы и с.Клепачи)", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работает 71 человек и 15 единиц спецтехники.

Напомним, взрыв на газопроводе предприятия Лубныгаз в Полтавской области произошел сегодня. Жертв и пострадавших нет. Транзиту газа ничто не угрожает.

Как сообщили в компании Оператор газотранспортных систем Украины, одной из версий причин случившегося является диверсия.

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