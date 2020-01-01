В Черкасской области мужчина убил четырехмесячного сына

Правоохранители установили, что отец имел неприязненные отношения к младенцу и были случаи, когда он бил его.

В селе Летечивка Уманского района на Черкащине 28-летний мужчина нанес телесные повреждения, несовместимые с жизнью, своему четырехмесячному сыну. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба региональной Нацполиции.

"9 января, около 9:00 утра, в дежурную часть Уманского районного управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летечивка умер четырехмесячный ребенок от телесных повреждений", - указано в сообщении.

Фото: Нацполиция в Черкасской области

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что отец имел неприязненные отношения к младенцу и были случаи, когда он бил его.

В содеянном злоумышленник сознался, после чего его задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту Уманским районным управлением полиции открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось, на Закарпатье житель поселка Буштыно в ходе пьяной ссоры убил двух малолетних детей своей сожительницы. Женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали.

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