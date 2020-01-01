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Сутки в ООС: три обстрела, без потерь у ВСУ

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Сепаратисты проявляли огневую активность возле Водяного и Луганского. Украинские военные контролируют ситуацию на востоке Украины.
Сутки в ООС прошли без потерь у ВСУ
Сутки в ООС прошли без потерь у ВСУ
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

За сутки, 9 января, на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 10 января;

В частности, сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного. Также они дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина. Обстановка и в дальнейшем контролируется украинским военными.

Напомним, что ранее в ОБСЕ сообщили о ранении подростка в Донецкой области. Подростка доставили в хирургическое отделение в в Большой Новоселке в состоянии средней тяжести.

Также стало известно, как будут работать КПВВ на Донбассе в период локдауна. Находиться на КПВВ можно только с одетой защитной маской или респиратором, также необходимо соблюдать социальную дистанцию, с учетом нанесенной разметки.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, военнослужащие, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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