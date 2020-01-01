На Донбассе боевики вновь обстреляли позиции ВСУ

Это произошло возле Водяного и Луганского.

За минувшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил боевики три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ. Об этом проинформировал пресс-центр штаба ООС.

Читай также: Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры

В частности, возле Водяного позиции ВСУ пророссийские боевики обстреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Кроме того, они дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле Луганского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Подразделения ВСУ полностью контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Читай также: При ТКГ создадут совет выходцев с Донбасса – Кравчук

С начала текущих суток, 10 января, и по состоянию на 7:00 обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в 2014 году Генштаб ВСУ Украины разработал секретную десантную операцию, чтобы отбить оккупированный Крым. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.