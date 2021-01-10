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Названы сроки возобновления газоснабжения в Лубнах

Комментариев: 3
После взрыва газопровода в Лубнах без газа остались около 3,5 тысяч человек в 17 населенных пунктах.
Взрыв в Лубнах: названы сроки восстановления газоснабжения
Взрыв в Лубнах: названы сроки восстановления газоснабжения
Оператор ГТС Украины/Facebook

В Полтавской области идет технический процесс стравливания газа после взрыва газопровода в Лубнах. Об этом заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 10 января.

"Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели осуществляют оповещение жителей о мерах безопасности", - написал Синегубов.

При этом по данным АО Лубныгаз без газа остаются 2860 абонентов, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений. После аварии прекратили газоснабжение около 3500 жителей 17 населенных пунктов Лубенского района. Это села Вишневое, Воронинцы, Загребелье, Казачье, Лазорки, Несено-Иржавец, Новое, Новооржицкое, Пилиповичи, Полуниевка, Райозеро, Тарасенково, Тимки, Хорошки, Хоружевка, Черевки и Яблоневое.

Напомним, что ранее на газопроводе на Полтавщине прогремел взрыв. Взрыв произошел на магистральном газопроводе. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Позже стали известны подробности взрыва на газопроводе в Полтавской области. Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Также отсутствует опасность для жителей соседних населенных пунктов. Не исключена диверсия.

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Теги: газ, Полтавская область, взрыв, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    10.01.2021, 10:25
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
200 потребителей в селе и протянули газ, нарасии такое даже не снится!
blya-tolyan    10.01.2021, 11:41
Оценка:  +3
blya-tolyan
"...лесов, полей.... в ней то же сильно дох.я......" Л. Поддеревянский. Валежником пусть топят, может поугорают.
ZaPetra    10.01.2021, 12:32
Оценка:  0
ZaPetra
У тебя в столице воды горячей по пол года нету )))
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