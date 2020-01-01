В Украине более пяти тысяч новых случаев СOVID-19

Самая сложная ситуация в Одесской области.

В Украине за минувшие сутки, 9 января, подтвердили 5 011 новых случаев СOVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 5 292 больных выздоровели.

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Больше всего в субботу новых случаев заражений выявили в Одесской (+446), Киевской (+405) областях, а также в Киеве (+404), Харьковской (+344) и Николаевской (+327) областях. Меньше всего – в Закарпатской (+49) и Черниговской (+60) областях. Среди заболевших есть 113 детей и 164 медработника.

Украинские медики вчера провели 23 245 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 17 718, методом ИФА – 5 527. Всего с начала пандемии провели 5 769 908 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 115 026 случаев СOVID-19. Выздоровели 791 598 человек (5 292 – за минувшие сутки), а 19 767 – умерли (99 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 303 661 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что запрет на продажу хозтоваров, одежду и игрушек во время январского локдауна введен для снижения количества покупателей в магазинах.