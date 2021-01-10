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Украинец пытался незаконно увезти в Польшу свою маленькую дочь

Комментариев: 2
Мать не давала разрешения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dpsu.gov.ua

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" выявили гражданина Украины, который пытался без разрешения матери вывезти свою малолетнюю дочку в Польшу. Об этом проинформировала пресс-служба ГПС Украины.

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49-летний украинец путался в ответах, где сейчас находится мать девочки. Потом он предложил пограничникам взятку, рассчитывая, что ему разрешат увезти ребенка из Украины.

Пограничники от взятки отказались, отца с дочерью через государственную границу не пропустили и сообщили о данном инциденте сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины уникального прижизненного издания “Кобзаря“ Тараса Шевченко. Это книга 1860-го года издания. Эксперты утверждают, что на аукционах в Европе она может стоить 50 тысяч евро.

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В Украине на данный момент есть только 8 экземпляров “Кобзаря“ 1960 года издания. Все они – культурная и историческая ценность.

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Теги: пограничники, Украина, Польша, отец, дочь
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Комментариев (2)
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blya-tolyan    10.01.2021, 12:28
Оценка:  0
blya-tolyan
у меня у брата дочь бывшая с пихарем хотели вывезти за границу без разрешения по поддельному разрешению, оно юрист и знакомый нотариус выписал "липу". Так их даже через контроль пропустили, а ребёнка завернули, пояснив
blya-tolyan    10.01.2021, 12:31
Оценка:  0
blya-tolyan
что эти существа свободны, а ребёнка вывезти по поддельным документам не дадут. Откуда у них инфа, хз, но респект и уважуха таким погранцам. Нотариус потом пожалел что выписал "липу", лицензию даже, не знаю, восстановил или нет, но зубы, видел, вставил.
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