Украинец пытался незаконно увезти в Польшу свою маленькую дочь

Мать не давала разрешения.

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" выявили гражданина Украины, который пытался без разрешения матери вывезти свою малолетнюю дочку в Польшу. Об этом проинформировала пресс-служба ГПС Украины.

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49-летний украинец путался в ответах, где сейчас находится мать девочки. Потом он предложил пограничникам взятку, рассчитывая, что ему разрешат увезти ребенка из Украины.

Пограничники от взятки отказались, отца с дочерью через государственную границу не пропустили и сообщили о данном инциденте сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины уникального прижизненного издания “Кобзаря“ Тараса Шевченко. Это книга 1860-го года издания. Эксперты утверждают, что на аукционах в Европе она может стоить 50 тысяч евро.

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В Украине на данный момент есть только 8 экземпляров “Кобзаря“ 1960 года издания. Все они – культурная и историческая ценность.