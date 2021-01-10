Украинец пытался незаконно увезти в Польшу свою маленькую дочь
Пограничники в пункте пропуска "Краковец" выявили гражданина Украины, который пытался без разрешения матери вывезти свою малолетнюю дочку в Польшу. Об этом проинформировала пресс-служба ГПС Украины.
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49-летний украинец путался в ответах, где сейчас находится мать девочки. Потом он предложил пограничникам взятку, рассчитывая, что ему разрешат увезти ребенка из Украины.
Пограничники от взятки отказались, отца с дочерью через государственную границу не пропустили и сообщили о данном инциденте сотрудникам полиции.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила попытку незаконного вывоза из Украины уникального прижизненного издания “Кобзаря“ Тараса Шевченко. Это книга 1860-го года издания. Эксперты утверждают, что на аукционах в Европе она может стоить 50 тысяч евро.
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В Украине на данный момент есть только 8 экземпляров “Кобзаря“ 1960 года издания. Все они – культурная и историческая ценность.