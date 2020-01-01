Под Днепром от взрыва гранаты пострадали двое детей

Дети доставлены в больницу.

В городе Каменское от взрыва гранаты пострадали двое детей 6-ти и 14-ти лет. Сейчас они находятся в больнице. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

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Инцидент произошел вечером 9-го января. По предварительной информации, взрыв произошел, когда дети игрались с запалом от ручной гранаты. Они получили травмы рук, живота и лица. Какое состояние их здоровья – не сообщается.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины. Правоохранители устанавливают, откуда дети взяли боеприпас.

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Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Днепре в областную детскую клиническую больницу доставили 10-летнюю девочку, у которой в руках взорвалась петарда. У нее оторвало несколкьо пальцев.