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В Умани ищут лиц, повредивших Обелиск воинам АТО

Комментариев: 2
Также повреждена мемориальная стена воинов АТО.
Обелиск Славы воинам АТО
Обелиск Славы воинам АТО
npu.gov.ua

В Умани сотрудники полиции ищут лиц, которые 8-го января повредили Обелиск Славы воинам АТО. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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Полиция получила сообщение о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни примерно в девять часов утра. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу. Оказалось, что повреждены три фотокарточки на мемориальной стене и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева неизвестные лица ночью облили краской памятник воинам АТО, который находится недалеко от станции метро "Берестейская". 

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Теги: Умань, обелиск, воины АТО
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    10.01.2021, 12:14
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
оторвать руки и отправить на разминирование Донбасса
ЗовПрироды    10.01.2021, 11:57
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Осквернение памятников - типичная тактика на московских фашистов. На московии таким скотством занимаются даже ректор МГУ и его замы.
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