В Умани ищут лиц, повредивших Обелиск воинам АТО

Также повреждена мемориальная стена воинов АТО.

В Умани сотрудники полиции ищут лиц, которые 8-го января повредили Обелиск Славы воинам АТО. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции.

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Полиция получила сообщение о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни примерно в девять часов утра. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу. Оказалось, что повреждены три фотокарточки на мемориальной стене и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева неизвестные лица ночью облили краской памятник воинам АТО, который находится недалеко от станции метро "Берестейская".