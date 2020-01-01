Пожар на месте взрыва газопровода в Лубнах погас

Факельное горение больше не наблюдается. Спасатели провели замеры воздуха и не обнаружили превышения содержания опасных веществ.

Факельное горение на месте взрыв в Лубнах уже не наблюдается dsns.gov.ua

Факельное горение на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород уже не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 10 января.

"9 января в 15:50 в поле близ села Калайдинцы, Лубенского района, в результате разгерметизации магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород произошел взрыв с последующим факельным горением. В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС говорят, что воздух возле места происшествия не загрязнен.

"Метеорологическим отделением АРЗ СП проводились замеры воздуха в населенных пунктах с помощью газоанализаторов, превышение ПДК опасных веществ не обнаружено. По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается", - добавили спасатели.

Оперативный штаб реагирования на происшествие работает круглосуточно.

"Утром, 10 января, организован объезд сотрудниками ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области всех домохозяйств с целью оповещения населения о прав илах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, что ранее на газопроводе на Полтавщине прогремел взрыв. Взрыв произошел на магистральном газопроводе. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Позже стали известны подробности взрыва на газопроводе в Полтавской области. Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Также отсутствует опасность для жителей соседних населенных пунктов. Не исключена диверсия.

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