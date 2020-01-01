Взрыв в Лубнах: полностью восстановлено газоснабжение

В 17 населенных пунктах снова есть газ.

В Полтавской области полностью восстановили газоснабжение после взрыва газопровода в Лубнах. В 17 населенных пунктах снова есть газ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Сейчас Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области оповещает население в связи с восстановлением газоснабжения, которое было прекращено из-за отключения ГРС “Вишневое“.

Спасатели просят жителей находиться дома и следить за своими газовыми приборами.

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Напомним, взрыв на газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород“ произошел вчера, 9 января. По предварительной информации, причина взрыва – разгерметизация. Оператор газотранспортных систем Украины не исключает, что газопровод мог быть поврежден из-за диверсии.

Ранее сообщалось, что утром 10 января на месте взрыва на газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород“ уже не наблюдалось факельного горения газа.