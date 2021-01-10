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В Украине норма заболеваемости COVID превышена почти в 6 раз

Комментариев: 4
Самая плохая ситуация в Николаевской и Запорожской областях.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине по состоянию на 10 января 2021 года показатель заболеваемости коронавирусом составляет 233,8 на 100 тысяч населения, свидетельствуют данные Минздрава. Это почти в 6 раз больше нормы в 40 пунктов. 

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Самая плохая эпидемиологическая ситуация сейчас в Николаевской и Запорожской областях. Там показатель заболеваемости коронавирусом составляет 423,2 и 381,8 пунктов на 100 тысяч населения. Почти такая же ситуация в Киеве – 337,7. 

Самая хорошая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Кировоградской (70,3) и Закарпатской (92,5) областях. 

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Кроме того, в Украине по состоянию на утро 10 января было занято 32,6% коек для пациентов с коронавирусом. Ни в одном регионе не занято более половины коек.

Напомним, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 января 2021 года было подтверждено 1 115 026 случаев коронавируса. Выздоровели 791 598 человек, а 19 767 – умерли.

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Теги: Украина, коронавирус
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Комментариев (4)
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Перимаглиаднака    10.01.2021, 14:57
Оценка:  -23
Перимаглиаднака
Так это потому что тестирований слишком много делаете.Потому и норма превышена. :-)
МаксимУм    10.01.2021, 13:47
Оценка:  +11
МаксимУм
Кто установил НОРМУ заболеваемости?
Vixerunt    10.01.2021, 14:17
Оценка:  +3
Vixerunt
Ну им же надо отчитываться перед начальством;
GOOD_666    10.01.2021, 13:42
Оценка:  -22
GOOD_666
Старая сказка )))
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