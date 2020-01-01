Украина выразила соболезнования Индонезии в связи с авиакатастрофой

В авиакатастрофе погибли 62 человека.

Украина выразила соболезнования Индонезии из-за катастрофы самолета вблизи Джакарты, в результате которой погибли 62 человека. Об этом в Twitter написал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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"Поражен сообщением о катастрофе авиарейса Sriwijaya SJ182 в Индонезии. Я глубоко сочувствую семьям погибших. В это сложное время Украина поддерживает народ и правительство Индонезии", - написал Кулеба.

Напомним, 9 января в Индонезии произошла авиакатастрофа самолета Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air. Он упал в океан недалеко от индонезийской столицы Джакарты через несколько минут после взлета.

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На борту этого Boeing находились 62 человека, в том числе около 10 детей. Все они погибли. Украинцев на борту разбившегося самолета не было.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева по делу о крушении военно-транспортного самолета АН-26 в Харьковской области арестовал на 60 суток командира военной части А-4104 Вячеслава Глазунова.