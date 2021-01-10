В ВСУ выявили 11 новых больных коронавирусом

Всего в Украине COVID-19 болеют почти 1,3 тысячи военнослужащих. При этом с начала эпидемии от коронавируса скончались 38 бойцов ВСУ.

В ВСУ 11 новых случаев коронавируса за день Facebook/Командування Медичних сил Збройних Сил України

За сутки в ВСУ зафиксировали 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 10 января.

"По состоянию на 10.00 10 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1262 лица ... За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания", - сказано в сообщении.

При этом за день госпитализировали двух военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего в армии за время пандемии выздоровели 13277 человек, летальных случаев - 38.

Напомним, что в Украине почти сотня COVID-смертей за день. При этом количество украинцев, выздоровевших от коронавируса, больше, чем число заразившихся.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали более 400 случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки на полсотни больше киевлян, чем заболели. В то же время скончались десять жителей столицы.

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