Эпидемиолог оценила эффективность карантина в Украине

Влияние локдауна на эпидемиологическую ситуацию в стране будет зависеть от отработки на местах, считает специалист.

В Украине действуют минимальные ограничительные меры, чтобы не создавать населению дискомфорт, но эффективность карантина будет зависеть от соблюдения этих мер на местах. Об этом заявила главный специалист Минздрава по эпидемиологии Наталья Виноград, сообщает Интерфакс-Украина в воскресенье, 10 января.

"На сегодня это (ограничительные меры - ред.) является проверенными технологиями в других государствах и территориях. Они введены в очень минимизированном объеме. Это не карантин, слово нецелесообразно использовать. Это усиленные противоэпидемические мероприятия - так записано в законе Украины о защите населения от инфекционных болезней. И оно соответствует этому в объеме, который сегодня введен. У нас нет очень жестких ограничений - запрет выхода (из помещений), запрет пребывания, дистанция удаления от места постоянного пребывания. У нас не закрыто движение транспорта, у нас не закрыты границы. Фактически, у нас ограничительно-изоляционные меры не введены", - сказала Виноград.

По ее мнению, вводить ограничительно-изоляционные меры нет необходимости, так как есть снижение заболеваемости.

"У нас есть достаточно высокий риск - это функционирование транспорта, которое продолжается даже при условии соблюдения регламентов. Там должен быть очень серьезно выдержан режим обеззараживания", - добавила эпидемиолог.

Виноград отметила, что в Украине внедрили усиленные противоэпидемиологические мероприятия, а не карантин.

"Мы закрыли "болевые точки" - там, где наибольшая вероятность заражения людей. Это очень мудро. Потому что это не нарушит жизнедеятельность территорий, это не принесет реальный дискомфорт людям в праздничные дни. Но это хотя бы защитит их от лишних, непредвиденных факторов риска, которые могут быть определяющими в распространении возбудителей. Поэтому без чего можно обойтись - обходимся на этот период. Как это будет реально - зависит от того, какова плотность населения, продолжительность общения, какое количество людей будет находиться в местах повышенного риска заражения и какое количество людей будет нарушать введенные меры", - подчеркнула она.

В то же время эффективность мер будет зависеть от четкого внедрения этих мероприятий на той или иной территории, считает эпидемиолог: "Будем говорить о результативности в зависимости от того, как отработают ситуацию на местах. Это очень важно".

Эксперт Минздрава продолжила, что решение о введении ограничительных мер после праздников не было случайным - специалисты сейчас учитывают потенциальную угрозу распространения новых вариантов вируса.

"Их прописывают три группы: британская, африканская, американская. Любой из этих вариантов имеет значительно более высокий потенциал к заражению. Он вызывает большее количество и более быстрое заражение. Сократился инкубационный период, а от этого, по математическим подсчетам, очень резкий прирост новых заболеваний. Поэтому у нас период (праздники), когда люди имели случайные длительные общения с другими за пределами семей – достаточно серьезный фактор риска с учетом эпидемиологии на активации эпидемического процесса", - говорит Виноград.

Она добавила, что даже если в Украину не придут новые штаммы, этого достаточно для того, чтобы увеличилось количество случаев заболевания. В связи с этим очень важны нормальное функционирование и выявление случаев заболеваний.

"Люди должны быть вовремя вылечены и изолированы. На этом моменте акцентируют внимание все государства мира. Отслеживание перемещения людей, которые пошли на самоизоляцию - это критический момент, который является наиболее оптимальным", - резюмировала Виноград.

Напомним, что в Украине почти сотня COVID-смертей за день. При этом количество украинцев, выздоровевших от коронавируса, больше, чем число заразившихся.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали более 400 случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки на полсотни больше киевлян, чем заболели. В то же время скончались десять жителей столицы.

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