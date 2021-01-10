В Полтаве протестуют из-за повышения цен на газ

Перекрыто движение на трассе Киев-Харьков в черте города.

Сегодня, 10 января, жители Полтавы вышли на протест из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев-Харьков в черте города, информирует издание "Полтавщина".

Читай также: Зеленский рассказал, как украинцам экономить до 40% на счетах за газ

В акции протеста участвуют около двадцати человек. Они ходят по пешеходному переходу на ул. Киевское Шоссе, мешая проезду автомобилей. Поэтому полицейские ограничили проезд на ул. Киевское Шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

Митинги в Полтаве против повышения тарифов на газ начались 9 января, когда акции протеста прошли возле Полтавской ОГА и Полтавского горсовета. Вчера в этом мероприятии участвовало около 200 человек. Завтра, 11 января, митингующие планируют продолжить протест.

Читай также: Как сменить поставщика газа: Что нужно знать

Напомним, что "Нафтогаз" в январе 2021 года увеличил с 6,33 до 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) стоимость газа для бытовых клиентов. "Нафтогаз" объяснил, что изменения цен обусловлены сезонным фактором и увеличением оптовой цены на "голубое топливо".