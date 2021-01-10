В Украину можно легко ввезти "контрабандной" вакцину Pfizer, - Амосова

В контейнер-чемодан помещается 1 тысяча флаконов вакцины.

В Украину можно достаточно легко контрабандой ввезти до одной тысячи флаконов вакцины Pfizer от СOVID-19, ведь контейнер с такой вместимостью выглядит как обычный чемодан. Об этом в Facebook написала бывший ректор Национального медицинского университета им. А.Богомольца Екатерина Амосова.

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По её словам, компания Pfizer для транспортировки своей вакцины использует контейнер, который заполнен сухим льдом, имеет трекер GPS и сенсор для дистанционного мониторинга температуры внутри. В него помещается до 1 тыс. флаконов вакцины, по несколько доз в каждом.

Такой контейнер с вакциной весит до 36 кг, а по размерам он сопоставим с обычным чемоданом. То есть его удобно перевозить, и это можно в принципе сделать контрабандным путем. При этом если не использовать специальное оборудование, то хранить вакцину можно в обычном холодильнике при 5-8°С не более 5 дней.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в Украину тайно ввезли партию вакцины против коронавируса, которой начали прививать народных депутатов и других влиятельных граждан. Премьер-министр Шмыгаль поручил полиции проверить эту информацию.