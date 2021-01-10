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На Донбассе до сих пор нет воды в пяти населенных пунктах

Комментариев: 1
В зоне бедствия находятся около 38 тысяч человек.
ГСЧС снабжает водой пострадавшие города
ГСЧС снабжает водой пострадавшие города
dn.dsns.gov.ua

По состоянию на 10 января из-за аварии на водопроводе в Донецкой области без воды остаются пять населенных пунктов, в том числе Торецк. Об этом проинформировала пресс-служба Донецкой ОГА.

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Специалисты коммунального предприятия "Вода Донбасса" сегодня закончили обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами г. Пивденное, и обнаружили 4 места порывов. 

11 января коммунальщики планирует провести ремонт водопровода на окраинах г. Пивденное, если боевики будут соблюдать режим "тишины.

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Напомним, что 4 января на водопроводе "Горловка-Торецк" произошла авария, из-за которой жители пяти населенных пунктов остались без воды. 

Всего около 38 тысяч жителей Донбасса сейчас вынуждены из-за аварии жить без воды. Воду в пострадавшие населенные пункты подвозят на специальных машинахх сотрудники ГСЧС.

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Теги: Донецкая область, Торецк, вода, водопровод, авария
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Комментариев (1)
kalkutta    10.01.2021, 16:57
Оценка:  +5
kalkutta
Они все в разной степени приложили руку к тому что к ним отрывать часть Украины пришел русский мир. Война уже унесла тысячи жизней украинцев и тысячи сделала инвалидами. Теперь у каждого кто привел русский мир в Украину на руках кровь погибших в этой войне.
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