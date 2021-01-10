На Донбассе до сих пор нет воды в пяти населенных пунктах

В зоне бедствия находятся около 38 тысяч человек.

По состоянию на 10 января из-за аварии на водопроводе в Донецкой области без воды остаются пять населенных пунктов, в том числе Торецк. Об этом проинформировала пресс-служба Донецкой ОГА.

Читай также: Оккупанты в Крыму добывают воду методом Древнего Египта, - Бабин

Специалисты коммунального предприятия "Вода Донбасса" сегодня закончили обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами г. Пивденное, и обнаружили 4 места порывов.

11 января коммунальщики планирует провести ремонт водопровода на окраинах г. Пивденное, если боевики будут соблюдать режим "тишины.

Читай также: В Сети показали пересохшее Симферопольское водохранилище

Напомним, что 4 января на водопроводе "Горловка-Торецк" произошла авария, из-за которой жители пяти населенных пунктов остались без воды.

Всего около 38 тысяч жителей Донбасса сейчас вынуждены из-за аварии жить без воды. Воду в пострадавшие населенные пункты подвозят на специальных машинахх сотрудники ГСЧС.