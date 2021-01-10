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В Киеве создали "цепь солидарности" с протестующими белорусами

Комментариев: 2
В акции участвовали около пятидесяти человек.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA

Сегодня, 10 января, в Киеве на Майдане Независимости около полусотни активистов организовали “цепь солидарности“ с белорусами, которые выходят на акции протеста против Александра Лукашенко, проинформировал “Укринформ“.

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Обычно активисты каждое воскресенье в столице идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине. Но на этот раз из-за локдауна, введенного для борьбы с коронавирусом, отклонились от традиционного протеста и создали “цепь солидарности“.

Активисты проводят такие акции для того, чтобы “выразить свою солидарность с теми людьми, которые остались в Беларуси и до сих пор борются с режимом Александра Лукашенко“.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина своим другом, а на президента Украины Владимира Зеленского “не держит зла“.

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Теги: Киев, Беларусь, акция, Майдан Независимости
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Комментариев (2)
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Мипириможчи    10.01.2021, 17:47
Оценка:  -20
Мипириможчи
Полицаи,оштрафуйте эту полу-сотню проплаченных полу-покерсов за нарушение дистанции при локдауне!Бюджет города необходимо пополнять в первую очередь за счёт проплаченного стада!
nelci    10.01.2021, 18:36
Оценка:  -22
nelci
Если бы штрафовали всех нарушителей Закона в Украине, мы бы давно перегнали многие развитые страны по уровню жизни!
Но , увы, маемо , шо маемо!
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