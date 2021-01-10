В Киеве создали "цепь солидарности" с протестующими белорусами
Сегодня, 10 января, в Киеве на Майдане Независимости около полусотни активистов организовали “цепь солидарности“ с белорусами, которые выходят на акции протеста против Александра Лукашенко, проинформировал “Укринформ“.
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Обычно активисты каждое воскресенье в столице идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине. Но на этот раз из-за локдауна, введенного для борьбы с коронавирусом, отклонились от традиционного протеста и создали “цепь солидарности“.
Активисты проводят такие акции для того, чтобы “выразить свою солидарность с теми людьми, которые остались в Беларуси и до сих пор борются с режимом Александра Лукашенко“.
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Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина своим другом, а на президента Украины Владимира Зеленского “не держит зла“.
Но , увы, маемо , шо маемо!