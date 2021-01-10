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Под Харьковом перекрывали трассу из-за повышения тарифов на газ

Комментариев: 4
Полиция зарегистрировала событие в Едином реестре.
Акция протеста
Акция протеста
hk.npu.gov.ua

В Харьковской области сегодня, 10 января, местные жители перекрыли трассу "Харьков - Симферополь", протестуя против повышения тарифов на газ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Около полсотни человек с утра непрерывно ходили по пешеходному переходу возле поста патрульной полиции в Песочине. Они требовали снизить цену на газ и его доставку, а также предоставить возможность общинам самим определять тарифы. 

Правопорядок обеспечивали более 15 полицейских. Часть автомобилей пропускали, а часть - перенаправили к объездным дорогам.

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Полицейские зарегистрировали информацию про событие в Едином реестре отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1.

Ранее сообщалось, что 10 января против повышения цен на газ протестовали жители Полтавы. Около двадцати человек ходили по пешеходному переходу на ул. Киевское Шоссе, мешая проезду автомобилей. Полиция из-за этого перекрыла движение на трассе "Киев-Харьков" в черте города.

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Теги: акция протеста, газ, тарифы, Харьковская область
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйлo    10.01.2021, 18:37
Оценка:  -22
Путин-Xyйлo
Харьково Мы свами держитесь
Путин-Xyйлo    10.01.2021, 18:18
Оценка:  -22
Путин-Xyйлo
РАБИВ ДО РАЮ НЕ ПУСКАЮТЬ
ПОРА ВСЁМ СПЛАТИТСЯ
И ПОКАЗАТЬ ЭТИМ ОЛИХАРХ-ГАЗАМ КУСКИНУ МАТЬ
Мипириможчи    10.01.2021, 18:08
Оценка:  -22
Мипириможчи
Наконец-то нашим"нерабам"начал надоедать тарифный геноцид!Но хождения поперёк трасс ничего не изменит.Нужно менять власть.Разумеется,законными методами!К примеру,с помощью новой Революции Достоинства!
ЗовПрироды    10.01.2021, 18:02
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Зря стараются , слугонародам и ЗЕ все по балалайке. Они сейчас заняты более важными делами, например легализацией наркоты.
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