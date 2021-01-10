Опубликованы фото Тупицкого с отдыха в Дубаи

Глава Конституционного Суда Украины снял королевскую виллу в отеле Kempinski Palm Jumeirah, сообщают СМИ.



Telegram-канал Карточный офис опубликовал фото, которые подтверждают, что глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкии находится в Дубаи.



Как говорится в сообщении канала, авторы фото стали свидетелями разговоров судьи, в которых тот якобы выражал недовольство руководством государства из-за введения карантина.

Кроме того указано, что Тупицкий провел на отдыхе ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса.

По данным Карточного офиса, глава КСУ проводит выходные на королевской вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Стоимость апартаментов с четырьмя спальнями и собственным бассеином обходится в более чем 300 000 гривен в сутки.

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