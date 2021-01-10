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Опубликованы фото Тупицкого с отдыха в Дубаи

Комментариев: 5
Глава Конституционного Суда Украины снял королевскую виллу в отеле Kempinski Palm Jumeirah, сообщают СМИ.
Глава КСУ Александр Тупицкиий находится в Дубаи
Глава КСУ Александр Тупицкиий находится в Дубаи
censor.net

Telegram-канал Карточный офис опубликовал фото, которые подтверждают, что глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкии находится в Дубаи.

Как говорится в сообщении канала, авторы фото стали свидетелями разговоров судьи, в которых тот якобы выражал недовольство руководством государства из-за введения карантина.
 
Кроме того указано, что Тупицкий провел на отдыхе ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса. 
 
 
По данным Карточного офиса, глава КСУ проводит выходные на королевской вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Стоимость апартаментов с четырьмя спальнями и собственным бассеином обходится в более чем 300 000 гривен в сутки.
 
 
Напомним, 6 января стало известно, что накануне Рождества Александр Тупицкии улетел с семьей в ОАЭ
 
В конце декабря президент Украины отстранил главу КСУ от должности.

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Теги: Дубаи, фото, отдых, ОАЭ, судья, КСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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kvinta36    10.01.2021, 21:26
Оценка:  +2
kvinta36
Мурло жирное!
Брюква_и_Клюква    10.01.2021, 21:01
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Любят зеленые барыги-педерасты Аравийский полуостров. Кто-то Дубаи, кто-то Оман
Агент_Смитт    10.01.2021, 21:23
Оценка:  -1
Агент_Смитт
Абы что Брякнуть и Крякнуть, это ставленник Яныка еще, при вашем пироженщике правили рука об руку.
Брюква_и_Клюква    10.01.2021, 21:28
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Абы що ляпнуть дураку тамбовскому. Твой любимый Зеленый Осел в 19 году подтвердил своим указом полномочия своего друга Тупицкого. Обтекай, идиот ЗЕленый.
Агент_Смитт    10.01.2021, 21:29
Оценка:  0
Агент_Смитт
8===========) по помидоры в рот иди мычи и учи мат часть.
ruslanmx    10.01.2021, 19:55
Оценка:  +10
ruslanmx
Это не судья, это-решала в законе!!!
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