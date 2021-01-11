Глава Тернопольской ОГА второй раз инфицировался COVID-19

В период праздников многие контактировали между собой и существует высокий риск того, что через две-три недели последствия таких встреч могут быть критическими, считает Труш.

Глава Тернопольской облгосадминистрации повторно заразился коронавирусом. Владимир Труш во второй раз получил положительный тест на COVID-19. Об этом в воскресенье, 10 января, он написал в своем Facebook

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.

Глава области призвал людей соблюдать карантинные ограничения, которые действуют в Украине.

Чиновник подчеркнул, что карантин в Украине значительно мягче, чем в других европейских странах, поэтому он выразил надежду на ответственное отношение к карантину.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали более 400 случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки на полсотни больше киевлян, чем заболели. В то же время скончались десять жителей столицы.

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