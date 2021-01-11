Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Тернопольской ОГА второй раз инфицировался COVID-19

Комментариев: 1
В период праздников многие контактировали между собой и существует высокий риск того, что через две-три недели последствия таких встреч могут быть критическими, считает Труш.
Владимир Труш, глава Тернопольской ОГА
Владимир Труш, глава Тернопольской ОГА
facebook.com/Trush.Volodymyr
Глава Тернопольской облгосадминистрации повторно заразился коронавирусом. Владимир Труш во второй раз получил положительный тест на COVID-19. Об этом в воскресенье, 10 января, он написал в своем Facebook
 
"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.
 
Глава области призвал людей соблюдать карантинные ограничения, которые действуют в Украине.
 
Чиновник подчеркнул, что карантин в Украине значительно мягче, чем в других европейских странах, поэтому он выразил надежду на ответственное отношение к карантину. 
 
Напомним, что в Украине почти сотня COVID-смертей за день. При этом количество украинцев, выздоровевших от коронавируса, больше, чем число заразившихся.

Также сообщалось, что в Киеве зафиксировали более 400 случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки на полсотни больше киевлян, чем заболели. В то же время скончались десять жителей столицы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тернополь, инфекция, пандемия, Тернопольская область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Said-diamond777    11.01.2021, 01:33
Оценка:  0
Said-diamond777
Пи д р провладный .ысокий риск был в ноябре-декабре, когда многие болели
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь